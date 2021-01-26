В домах №39-49 на проспекте Гагарина появится канализация

Жители домов старой застройки бухты Стрелецкой ждут улучшений в системе коммуникаций не один десяток лет.

С просьбой о подключении к канализации жители когда-то ОМИсовских двухэтажных домов обращались к Владимиру Немцеву во время избирательной кампании в заксобрание. И им повезло: этот кандидат по округу №4 стал не только депутатом, а председателем городского парламента.

Как сообщила пресс-служба Законодательного собрания, спикер озвучил просьбу избирателей губернатору и предложил включить дома по пр.Гагарина №39-49 в проект ремонтных работ.

— Понимая важность и необходимость организации системы канализации и водоотведения, обеспечивающей санитарные условия жизни населения, Михаил Владимирович Развожаев поручил профильным структурам заняться централизованной канализацией в микрорайоне. В июне 2020 года по данному вопросу была одобрена проектно-сметная документация, а уже в текущем году планируется начало строительно-монтажных работ, — прокомментировал В.Немцев.