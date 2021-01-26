Открыта запись на вакцинацию от covid-19

На едином портале государственных услуг для жителей Севастополя появилась возможность записаться на вакцинацию от covid-19. В поликлинике пока записаться не получится.

Для записи через портал Гос­услуг нужна подтвержденная учетная запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Желающий сделать прививку должен зайти на сайт www.gosuslugi.ru и авторизоваться. На главной странице на самом верху доступен баннер «Защитите себя и своих близких. Сделайте прививку от covid-19», это и есть запись.

После выбора данной услуги из выпадающего списка медицинских организаций Севастополя нужно выбрать то медучреждение, где хотите сделать прививку. Запись на услугу занимает не более трех минут. После этого формируется приглашение в личном кабинете о том, что вы записаны на вакцинацию с указанием даты и времени.

Директор департамента цифрового развития Севастополя Александра Осипова обратилась к жителям Севастополя: «Если вы записались, но по каким-то причинам не сможете прийти на вакцинацию в указанное время, данную запись можно отменить. Я призываю это делать всех, кто не сможет прийти в назначенное время, чтобы была возможность у других граждан в это время сделать прививку».

Можно записаться на вакцинацию не только в поликлинику, к которой вы прикреплены.

— Да, в зависимости от вашего желания можно выбрать любое медучреждение, — подчеркнула А.Осипова.

Если вы хотите записаться на вакцинацию и не знаете, как это сделать, или у вас дома нет компьютера, то необходимо посетить любой МФЦ. Его специалисты помогут записаться на прививку. Если у вас нет учетной записи на сайте Госуслуг, то в МФЦ помогут ее создать и подтвердить.

Как выяснила «Севастопольская газета», мобильное приложение Госуслуг по записи на прививку пока работает некорректно. А.Осипова подтвердила, что запись через федеральное мобильное приложение будет доступна немного позднее. Сейчас воспользоваться услугой можно только через официальный сайт гос­услуг.

Записаться в регистратурах медицинских учреждений Севастополя пока тоже невозможно.

Как сообщалось, массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции в Севастополе стартует 8 февраля. Так как через сайт Госуслуг в поликлинику записывают не более чем за 14 дней, 26 января велась запись на прививки от covid-19 только на 9 февраля. К обеду свободных номерков в медучреждения Севастополя на эту дату уже не осталось.