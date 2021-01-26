На улице Ковпака ночью загорелся дом

Более трех часов понадобилось пожарным, чтобы полностью ликвидировать пожар в одноэтажном частном доме.

О возгорании в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Севастополю сообщили очевидцы в 4.18.

На месте было установлено, что горит кровля одноэтажного частного жилого дома. В кратчайший срок пламя удалось локализовать и устранить открытое горение. Полностью пожар ликвидировали в 7.43, его площадь составила 80 квадратных метров.

Погибших, пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.