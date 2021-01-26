На трассе Новороссийск – Керчь горит камыш

Из-за пожара, площади которого составила две тысячи квадратных метров, пришлось ограничивать движение на федеральной трассе.

Сообщение о пожаре в плавневой зоне под Анапой появилось вечером 25 января. Изначально площадь активного горения составляла одну тысячу кв.м, позже выросла до двух тысяч. К полуночи ее удалось ограничить до 800 кв.метров.

Тушение пожара осложняется сильным ветром с порывами до 16 м/с и тем, что он происходит в труднодоступной местности.

Во вторник, 26 января, в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что введенные из-за возгорания камыша в плавнях ограничения движения на федеральной трассе Новороссийск – Керчь сняты.

«МО Анапа, на автодороге А-290 Новороссийск – Керчь с 42-го по 47-й км ранее вводимое ограничение движения снято», — цитирует ТАСС сообщение.

На месте пожара развернут оперативный штаб. Рассматривается вопрос привлечения авиации, если к утру пожар не удастся локализовать.