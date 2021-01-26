Квитанции за коммуналку будут присылать в течение всего месяца

Единый расчетный центр ЕИРЦ увеличил количество касс и операторов для приема платежей от населения, а также период рассылки платежных квитанций. Об этом 25 января на аппаратном совещаниии в правительстве Севастополя сообщил директор горхоза Евгений Горлов.

Таким образом горхоз отреагировал на недавнее замечание о больших очередях у здания ЕИРЦ на Большой Морской. Теперь счета будут рассылать плательщикам в течение всего месяца.

— Мы разнесли платежные обязательства на целый месяц. Чтобы люди не переживали за то, что им пеня будет выставляться, — сказал Е.Горлов. По его информации, в этом месяце сделали два этапа рассылок, распределив их по районам. Первыми счета будут получать в Балаклавском и Гагаринском районах, затем — в Ленинском и Нахимовском.

При этом дано поручение открыть еще два дополнительных пункта оплаты — в Инкермане и на площади Захарова на Северной стороне.

Проводится разъяснительная работа с населением по использованию банковских онлайн-услуг, в том числе услугой автоплатежа, в случае которого в 2020 году по решению ФАС исключен комиссионный сбор. Такой платеж можно оформить в РНКБ, исключив тем самым походы в расчетный центр.

На аппаратном совещании принято решение провести дополнительное совещание по организации бесконтактных платежей.

— Надо минимально задействовать все эти очереди, кассы и все остальное. В будущем от них вообще нужно отказываться, что позволит еще и бюджет экономить, — подытожили на аппаратном.