Квартиры в кооперативе продали два раза

Как сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю, на протяжении длительного времени пайщики не могут заселиться в собственные квартиры, которые они приобрели в ЖСК «Остряково» в 2015 году. Более того, в сентябре 2020 года они узнали, что у их квартир имеются другие собственники.

В настоящее время по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, органами полиции расследуется уголовное дело. Сумма привлеченных денежных средств пайщиков составляет более 26 млн рублей.

По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю организована процессуальная проверка с целью установления в действиях круга должностных лиц признаков преступления, предусмотренного ст.293 УК РФ («Халатность»), при согласовании земельного участка и нарушений при возведении объекта.

Ход проверки находится на контроле руководства Главного следственного управления.