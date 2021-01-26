Годовая бухгалтерская отчетность теперь будет только в электронном виде

С 2021 года все экономические субъекты хозяйствования обязаны представлять обязательный экземпляр отчетности исключительно в электронном виде.

Министерство финансов Российской Федерации и Федеральная налоговая служба издали совместное разъяснение, которым до сведения налогоплательщиков доведено, что в соответствии со статьей 18 Федерального закона «О бухгалтерском учете» (в редакции Федерального закона от 28.11.2018 № 444-ФЗ) начиная с 1 января 2020 года в целях формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности экономический субъект обязан представлять один экземпляр составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее — обязательный экземпляр отчетности) в налоговый орган по месту нахождения экономического субъекта.

Исходя из Федерального закона от 28.11.2018 №444-ФЗ, субъекты малого предпринимательства в прошлом 2020 году были вправе представлять обязательный экземпляр отчетности за 2019 год на бумажном носителе. Однако начиная с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год все экономические субъекты, в том числе субъекты малого предпринимательства, обязаны представлять экземпляр отчетности исключительно в виде электронного документа.

В связи с этим представление отчетности за 2020 год на бумажном носителе является основанием для отказа в его приеме налоговым органом.

Напомним, что от представления обязательного экземпляра отчетности освобождены:

1) организации бюджетной сферы;

2) Центральный банк Российской Федерации;

3) религиозные организации;

4) организации, представляющие бухгалтерскую (финансовую) отчетность в Центральный банк Российской Федерации;

5) организации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых содержит сведения, отнесенные к государственной тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) организации в случаях, установленных постановлением Правительства РФ от 22.01.2020 №35.