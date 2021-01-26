Электроснабжение в Ялте восстанавливают

Вечером 25 января из-за непогоды произошло короткое замыкание на электросетях и аварийное отключение подстанции 110 киловольт в поселке Массандра.

По данным Крымэнерго, авария произошла 25 января в 22.02. В 22.55 подача электроэнергии была восстановлена. Во время происшествия без электричества остались 27,8 тысячи жителей 18 населенных пунктов Большой Ялты.

В соцсетях жители выложили эффектные кадры: яркая вспышка, а потом Ялта погружается во мрак.

Как сообщила пресс-служба администрации Ялты, аварийный участок был оперативно отключен и выведен в ремонт. Потребители подключены по резервной линии. Работы по устранению аварии продолжались утром 26 января. Возможны кратковременные отключения электроэнергии в Массандре.

Социально значимые объекты работают в штатном режиме, каждый из них оснащен генераторами, которые используются в случае необходимости. Проводится перезапуск котельных после аварийного отключения электроэнергии.