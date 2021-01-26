Борец Азамат Сеитов включен в олимпийскую сборную России

Севастополец Азамат Сеитов стал бронзовым призером предолимпийского чемпионата России по греко-римской борьбе, обеспечив себе место в составе национальной олимпийской сборной команды.

Всего на чемпионате, который проходил в Ростове-на-Дону с 17 по 21 января, разыграли комплекты наград в 10 весовых категориях. От Севастополя выступали А.Сеитов и Эмиль Абдураманов.

В четвертьфинале А.Сеитов встретился с Ильей Борисовым из Московской области, в полуфинале — с Александром Головиным из Краснодарского края, схватка за третье место была с Ильей Ермоленко из Ростовской области.

В 2020-м мастер спорта А.Сеитов стал чемпионом России по греко-римской борьбе, напомнили в Центре спортивной подготовки сборных команд Севастополя.