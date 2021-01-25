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Журнал Forbes составил список самых богатых российских букмекеров

Известный журнал Forbes подготовил свой рейтинг самых состоятельных российских букмекерских контор. При составлении списка эксперты учитывали такие показатели, как выручка за 2018 и 2018 гг., чистая прибыль за 2019-й, год основания, надежность, посещаемость сайта, упоминания в СМИ и другие.

Возглавила рейтинг букмекерская компания «Фонбет» (71.75 балла) с выручкой 38,1 млрд рублей, сообщает портал bukmeker-apps.ru.

Почетное второе место в списке Forbes занял букмекер 1хСтавка (45.24 балла). На третьем месте расположилась «Лига Ставок» (40.83 балла). При этом у букмекерской компании «Лига Ставок» лучший показатель по выручке за 2019 год – 49.5 млрд рублей.

В рейтинг российских букмекерских контор вошли такие компании, как Winline, BetCity, «Париматч», BetBoom, «Олимп», «Марафон» и «Леон». Forbes учитывал только тех букмекеров, у которых выручка более 1 млрд рублей.

Журналисты Forbes отметили, что суммарно топ-10 лидеров рейтинга в 2019 году получили выручку на общую сумму 188.8 млрд рублей. Это превышает показатель 2018 года на 67 млрд рублей.