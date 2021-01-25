Житель Севастополя выиграл в лото миллион

Жителю Севастополя посчастливилось выиграть 1 миллион рублей в праздничном, 1369-м тираже.

В семье Гнатковых на протяжении долгих лет существует традиция участвовать в новогодних розыгрышах «Русского лото».

— Мы смотрели прямой эфир новогоднего розыгрыша в гостях. Я записывал номера бочонков на листок, потому что свои билеты оставил дома. Когда вернулись, сверили числа. Мы так обрадовались результатам, словами не передать! — рассказывает счастливчик.

В.Гнатков работает инженером-строителем. В свободное время вместе с семьей путешествует по Крыму на машине. Выигранные деньги мужчина потратит на покупку нового автомобиля.

Справка

«Русское лото» — старейшая игра с трансляцией розыгрышей на российском телевидении, продолжающая старинную традицию семейной игры в лото. Трансляции розыгрышей проходят каждое воскресенье в 8.20 на канале НТВ в программе «У нас выигрывают!»