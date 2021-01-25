Заболеваемость ОРВИ и ковидом снижается

Заболеваемость ОРВИ и ковидом в Севастополе снижается. Об этом 25 января сообщил главный санитарный врач Севастополя Роман Проскурнин.

—На третьей неделе идет снижение на 13%. Обращаемость уменьшается, соответственно, выявляемость заболевших ковидом тоже уменьшается, – доложил он, добавив, что, в основном, болеет, взрослое население.

Среди школьников завболеваемость ниже эпидпорога на 49%, что, по его мнению, является результатом своевременного продления каникул.

Кроме того, по словам заместителя губернатора Александра Кулагина, за последнюю неделю в полтора раза сократилась госпитализация по covid-19.

На сегодня свободный коечный фонд составляет 37% (433 койки).

В стационарах находятся 422 человека старше 65 лет, неделей раньше было 537. В отделениях интенсивной терапии — 36 человек, на ИВЛ пациентов нет.

— Коэффициенты, которыми мы определяем развитие эпидемической ситуации по covid-19, имеют тенденцию на снижение. Несмоторя на сохранение уровня выявляемости, темпы прироста и коэффициент распространения уменьшаются, — заявил А.Кулагин.

И все же, по состоянию на 25 января выявлено еще 99 случаев заболевания, умерли пять человек в возрасте от 64 до 90 лет.

Всего новой коронавирусной инфекцией заболели 9105 человек, выздоровели 8220 человек, умерли 366.