Все недострои приказано инвентаризировать

После трагического случая с подростком в Орловке власти Севастополя решили переписать все долгострои и найти их владельцев.

Распоряжение проинвентаризировать все городские недострои отдано на аппаратном совещании 25 января, в связи с трагическим происшествием, которое произошло днем ранее. Речь идет о гибели 15-летнего подростка, на которого упала плита с еще советского недостроя.

По данному факту открыто уголовное дело на предмет халатности, правоохранители занимаются расследованием обстоятельств произошедшего.

Губернатор Михаил Развожаев поручил в короткое время выяснить статус этого земельного участка, по предварительным данным он никому не принадлежит, ничьей собственностью не является и должен быть своевременно выявлен муниципалитетом совместно с земконтролем.

Он также распорядился в двухнедельный срок провести полную инвентаризацию по всей территории и выявить недострои.

— Если есть собственник, выдать соответствующее предписание, как минимум, все должно быть огорожено и находиться под охраной. Все, что стоит и никак не оформлено, уведомляем и, если нет никаких действий, сносим. Приводим в порядок, обеспечиваем безопасность и затем в судебном порядке разбираемся. Ни за кем бегать не будем! — распорядился глава города.