В Севастополе состоялась шестая региональная премия «Спортсмен года» — счастливчики определены

Несмотря на сложность эпидемиологической ситуации и запреты на проведение любых мероприятий с большим скоплением людей, севастопольцы не смогли нарушить спортивную традицию. Уже в шестой раз ими была организована региональная премия «Спортсмен года». Единственное отличие от прошлогодних действий заключалась в том, что церемония объявления победителей проходила в онлайне, сообщает портал Uffiliates .

Особенности организации и проведения церемонии награждения «Спортсмен года» в 2020 году

В качестве основных локаций выступили следующие арены — СОК «Севастополь», детский и юношеский клуб города «Молодость», главный клуб по игре в шахматы. Трансляция проходила на официальном портале Центра спортивной подготовки севастопольских сборных и канале YouTube ЦСП.

Организаторы (Управление по делам молодежи и спорта Севастополя) отмечают, что воплотить в жизнь традиционное спортивное ежегодное мероприятие было нелегко. Главная его задача заключается в подведении итогов спортивного наивысшего мастерства, работы региональных федеративных образований в области спорта, секций, клубов и т.д.

Несколько слов об участниках, призерах и победителях

За победу в 14 номинациях боролись 44 местных спортсмена. Завоевать наивысшую награду удалось мастеру спорта по байдарочной гребле Анастасии Долговой. На счету спортсменки два призовых места в чемпионате РФ текущего года. Разделила заслуженное место Анастасия с Ольгой Лагутиной — чемпионкой по спорту глухих в шахматах, обладательница серебра XIX Сурдолимпийских игр, проходивших зимой.

Также были отмечены заслуги олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских, неолимпийских спортсменов. Среди олимпийцев были награду завоевали Александр Шалимов (самбо, дзюдо), Елена Гапешина (бокс), Александра Чичерова (парусный спорт), Людмила Тимошина (спортивное катание на парусниках).

Неолимпийцы также не остались без внимания. Во время церемонии награждения в данной номинации лучшими были признаны: Анатолий Горячок (пауэрлифтинг), Дарья Крапивина (спортивная борьба), Николай Мальцев в паре с Роксеной Ньоне (акробатический рок-н-ролл).

Самыми перспективными спортсменами в номинации «Подающие надежды» были названы: Милана Бабаева (вольная борьба), Андраник Григорянц (греко-римская борьба), Полина Бирюкова (плавание), Артем Черпита (парусный спорт), Алексей Мищенко (радиоспорт). Не меньшего восхищения заслужили и номинанты в других категориях церемонии награждения «Спортсмен года»-2020.

В рамках конкурса наградили ветеранов спорта, целых команд и клубов, тренеров, физкультурных организаций, обозревателей событий из мира спорта и т.д.