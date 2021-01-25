В Орловке на подростков упала бетонная плита

Школьник погиб на месте, при попытке взобраться на заброшенную железобетонную конструкцию, еще двое — травмированы и доставлены в больницу.

В Орловке на территории объекта незавершенного строительства произошло обрушение бетонной плиты. В результате происшествия двое школьников получили травмы, с которыми госпитализированы в медучреждение, где им оказывается вся необходимая помощь, один мальчик в возрасте 15 лет скончался на месте происшествия, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.

Сигнал о происшествии спасателям поступил 24 января в 14.36. В кратчайший срок плиту подняли гидравлическим инструментом, но придавленный ею подросток был уже мертв.

Его личность установлена — это местный житель 2005 года рождения.

На месте работали руководство и следователи Нахимовского следственного отдела и следователи-криминалисты Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю во взаимодействии с коллегами из оперативных служб. Устанавливаются обстоятельства трагедии, причины и условия, ей способствовавшие, учреждение, в чьем ведении находится данный объект, и должностные лица, ответственные за соблюдение безопасности на вверенной территории.

Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц, повлекшей смерть несовершеннолетнего.