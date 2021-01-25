Севприроднадзор напомнил об ответственности за уничтожение первоцветов

Даже если краснокнижные цветы сорваны не в лесу, а на вашем участке, за нарушение придется заплатить многотысячный штраф и по 300 рублей за каждое сорванное растение.

Теплые январские и февральские окна пробуждают к жизни первоцветы. На территории Севастополя это подснежник складчатый, шафраны (крокусы) — прекрасный, узколистный, крымский и крокус Палласа, белоцветник летний.

Первыми зацветают подснежники, покрывая сплошным ковром лесные поляны, предвещая приход весны. Эстафету у подснежников принимают крокусы, заливая яркими цветами, похожими на звездочки, степные участки яйлы. Последним зацветает белоцветник летний. Цветы его на высоком цветоносе напоминают цветки ландыша, только гораздо крупнее.

Подснежник складчатый, шафраны (крокусы) прекрасный, крымский и белоцветник летний занесены в Красную книгу Российской Федерации. Лица, виновные в незаконном сборе и реализации растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, и их частей несут административную, уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и обязаны возместить ущерб, причиненный природе.

За уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений предусмотрено наложение административного штрафа:

— на граждан — от 2,5 тысяч рублей до 5 тысяч рублей;

— на должностных лиц — от 15 тысяч рублей до 20 тысяч рублей;

— на юридических лиц — от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей.

Помимо штрафа за нарушение природоохранного законодательства виновные лица обязаны возместить нанесенный природе вред в размере 300 рублей за один экземпляр побега или розетки травянистого растения не зависимо от его размера. На особо охраняемых природных территориях федерального значения и их охранных зонах размер вреда увеличивается втрое, а на других особо охраняемых природных территориях — вдвое.

Административная ответственность за продажу наступает даже в том случае, если растения были выращены на частных территориях.