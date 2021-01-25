Севастопольцев начнут массово вакцинировать с 8 февраля

Массовая вакцинация в Севастополе всех желающих начнется с 8 февраоля, а запись на прививку — уже 26 января.

Такое распоряжение дано 25 января на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

Запись будет производиться через сайт госуслуг, где по информации директора департамента информационного развития Александры Осиповой, уже все готово. Пока только не опубликовано расписание.

— Я прошу с коллегами из департамента здравоохранения разработать расписание, и с 8 февраля первые слоты открыть и сделать общедоступными, — поручил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, к 8 февраляв город поступит достаточное количество вакцины.

18 января глава горздрава Виталий Денисов сообщил, что вакциной «Спутник-V» привили 1742 севастопольца. Речь идет о медиках и педагогах.