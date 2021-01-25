Подрались конкуренты на поездку в такси

26-летний мужчина по телефону вызвал такси, но когда автомобиль прибыл, к нему подошел незнакомец с намерением уехать первым. Из-за этого между мужчинами разгорелся спор, во время которого неизвестный нанес оппоненту удар в голову и скрылся. От полученной травмы потерпевший потерял сознание, а когда пришел в себя, обратился в медицинское учреждение и в полицию.

В результате проведенных мероприятий участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Ленинскому району установили и задержали подозреваемого.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до четырех месяцев, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.