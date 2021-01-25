Освещение в Парке Победы надо полностью переделывать

О том, что освещение в Парке Победы, выполненное АО «Ривьера», уже теперь требует ремонта, обсудили 25 января на аппаратном совещании в правительстве Севастополя. Это была реакция на жалобы горожан о том, что фонари в парке не горят уже две недели.

Это подтвердил директор горхоза Евгений Горлов, который согласился, что работы по освещению парка выполнены некачественно.

— В рамках эксплуатации вскрываем, ремонтируем, оформляем претензионную работу в отношении предыдущего подрядчика. Очень некачественно выполнено освещение, оно рвется еженедельно, — сообщил Е.Горлов.

По его информации, дело в некачественной прокладке кабеля.

— Он проложен не последовательно по зеленой зоне, а пересекает тротуарное покрытие зигзагообразно. Уложен без коробов, просто кабель лежит, — констатировал Е.Горлов.

После этого он получил задание организовать претензионную работу, составить перечень дефектов и в ближашее время направить материалы в суд для взыскания полной стоимости понесенных убытков. Поскольку получается, что освещение парка придется переделывать полностью.

Напомним, что АО «Ривьера» стало третьим по счету подрядчиком, который попытался капитально отремонтировать Парк Победы. До этого эта организация отремонтировала Парк им.А.Ахматовой и благоустроила территорию у Георгиевского монастыря.