Ялта получает воду из водопадов

Запасов в водохранилищах Ялты осталось на два месяца, однако сейчас город получает воду из дополнительных источников — скважин и водопадов.

Об этом сообщила на совещании в понедельник, 25 января глава администрации города Янина Павленко.

«По расчетам Ялтинского водоканала, запас воды в снеге, это прогнозируемый запас, который мы <...> [можем получить] по природным условиям, 1,8 млн кубических метров и 500 тыс. в Счастливенском водохранилище. Таким образом, <...> на сегодня 2,089 млн кубических метров — это тот общий полезный объем воды, который мы имеем из основного источника — наших водохранилищ. При расчетах средний подъем (суточное потребление города – прим. ТАСС) воды сегодня составляет 36,91 тысяч метров кубических. Полезного объема из водохранилищ, по расчетам, осталось на два месяца», — цитирует ТАСС Я.Павленко.

Она отметила, что водопады и другие дополнительные источники воды Ялты дают порядка 50 тысяч кубических метров в сутки.

«Нам Хаста-Баш дает 40 тысяч метров кубических в среднем, Уч-Кош — 4 тысячи метров кубических, Массанровский водопад — 5 тысяч метров кубических, Ай-Панда — 300 кубов. Форосская запущенная скважина давала нам 1,1 тысяч метров кубических, к сожалению, расчетные данные за неделю дали нам в среднем 640 метров кубических. Сегодня запускают вторую форосскую скважину», — сказала Я.Павленко, отметив, что 90% ялтинцев получают воду практически круглосуточно.

Снег, выпавший на полуострове в результате арктического вторжения с 16 по 20 января, не изменил ситуацию с дефицитом воды в Крыму, отметил на совещании гендиректор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.

«Притоков от таяния снега в горах, к сожалению, не произошло. По всем водохранилищам Крыма, которые питаются за счет поверхностного стока главной гряды крымских гор, у нас притоки столь минимальны, что их практически можно не принимать во внимание», — сказал В.Баженов.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил ориентироваться на худшие прогнозы и рассчитывать на запасы подземных вод для покрытия вододефицита.

О засухе в Крыму

Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах, а также в Ялте питьевая вода подается по часам утром и вечером. В Алуште график планировали ввести после новогодних праздников, однако пока решили отложить. В Севастополе введен режим повышенной готовности.

Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тысяч кубометров в сутки.