Иностранцы должны расстаться со своей землей на приграничных территориях

С 20 марта 2021 года подданным других государств запрещено владеть земельными участками в приграничных районах полуострова. В Севастополе это восемь из 10 муниципальных округов.

Запрет иностранцам на владение землей на приграничных территориях установлен Земельным кодексом Российской Федерации. Перечень территорий определяется указом президента РФ. Севастополь и Крым включены туда в марте 2020 года.

Андреевский, Балаклавский, Гагаринский, Качинский, Ленинский, Нахимовский и Орлиновский районы Севастополя, а также город Инкерман стали территориями, где иностранцы не имеют право владеть землей. Верхнесадовский и Терновский муниципальные округа в перечень не включены. В Республике Крым из 25 территориальных образований в указе перечислены 19.

По статистике 1772 участка в Севастополе, расположенные на приграничной территории, находятся в собственности иностранцев. Порядка 93% из них являются ранее учтенными.

На приграничных территориях Республики Крым расположено 10654 земельных участка, зарегистрированых как принадлежащие иностранным гражданам, 60,3% из них — ранее учтенные. Большинство владеющих земельными участками — граждане Украины.

Теперь им придется продать землю, подарить или отказаться от нее.

Если же иностранный собственник не предпримет никаких шагов, то органы исполнительной власти Крыма или Севастополя, либо муниципального образования обязаны обратиться в суд с требованием о принудительном изъятии земли, но с выплатой компенсации. Участок выставят на торги, продадут, а денежные средства передадут собственнику.

Возможен и другой вариант принудительного отчуждения: землю могут передать муниципалитету, а бывшему собственнику компенсируют стоимость имущества. Размер этой компенсации определит суд.

Владеть недвижимостью и землей после вступления в силу закона иностранцы в Крыму и Севастополе не смогут.

Под действие запрета попали садоводческие кооперативы, дачные и коттеджные поселки на морском побережье и индивидуальные дома в курортных городах и поселениях полуострова, чьи хозяева иностранные подданные.

Возможно несколько способов решения проблемы. Если на участке есть зарегистрированное домовладение, иностранец может арендовать эту землю. Ее необходимо вернуть в муниципальную собственность с дальнейшим оформлением договора аренды.

Иностранный гражданин может отписать участок родственнику или любому иному лицу с российским гражданством.

Если же земля простаивает и не используется по назначению, лучше не ждать принудительного изъятия, а идти с иском в суд сразу после 20 марта 2021 года, вооружившись оценкой своего участка и требуя выплаты компенсаций.

Получающим землю в наследство иностранцам теперь также необходимо будет производить отчуждение земли.