Дороги обещают очистить от грязи за неделю

Высыпанную на автодороги Севастополя в связи с недавним гололедом и снегопадом песчано-соляную смесь, обещают убрать в течение ближайшей недели.

Оставшийся на дорогах и обочинах песок вызывает дискомфорт у автомобилистов и у пешеходов. Особенно в отдаленных районах, где смесь превратилась в откровенную грязь, затрудняющую автомобильное движение. Она скопилась у обочин и делает невидимой разметку.

По словам директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павла Иено, в период с 14 по 21 января в рамках зимнего содержания израсходовано порядка четырех тысяч тонн противогололедной смеси, которую теперь убирают транспортники.

— Сейчас задействовано порядка 10 единиц техники и 20 человек. Сегодня производим переоснастку еще пяти единиц техники. Завтра планируем вывезти 20 единиц техники. В течение недели закончить уборку всех улиц, — пообещал П.Иено, доложив, что графики составлены, а работа ведется круглосуточно.