Для полиции построят три быстровозводимых здания

За 131 миллион фирма из Волгоградской области возведет в Севастополе одноэтажное и два двухэтажных сооружения, в которых разместят подразделения полиции.

Завершился тендер на поставку военно-технического имущества для нужд УМВД Севастополя в рамках гособоронзаказа и в целях обеспечения госпрограммы вооружения. Заказчик — Федеральное казенное учреждение «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения управления Министерства внутренних дел РФ по Севастополю». Контракт выиграла фирма «Югстройкомплект» из города Волжский Волгоградской области. Она согласилась исполнить контракт за 131,6 миллиона рублей, что на полтора миллиона меньше заявленной в госзакупках цены.

Стоит упомянуть, что нынешний руководитель УМВД Севастополя Павел Гищенко ранее был начальником полиции в городе Волжский.

ООО «Югстройкомплект» зарегистрировано в 2016 году. С 2017 года по настоящее время в том или ином виде фигурировала в восьми судебных арбитражных делах: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам; о нарушении требований проектной документации, порядка строительства, невыполнения в срок законного предписания органов по надзору в области строительства; о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств; о банкротстве.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен в течение 20 календарных дней после подписания контракта поставить в Севастополь и за 30 дней после доставки смонтировать три сборно-разборных быстровозводимых специальных сооружения. Это два двухэтажных сооружения размером 15x18x6 метров и одно одноэтажное, размером 56x20x3 метра.

Кроме необходимых для функционирования зданий инженерных коммуникаций, заказчик прописал оборудовать переднюю стену первых двух сооружений витражным остеклением высотой не менее четырех метров и шириной не менее 7,5 м. Служебные помещения с витражным остеклением оборудовать вертикальными жалюзи. Витражные остекления — ночной подсветкой. Центральные входы всех сооружений — витражными двустворчатыми дверными блоками, изготовленными из алюминиевого профиля и ударопрочного стекла.

На информационный запрос «Севастопольской газеты», как будут использоваться эти сооружения и где они будут размещены, зам. начальника УМВД РФ по Севастополю полковник Александр Михайлов сообщил: «Сборно-разборные быстровозводимые специальные сооружения будут размещены на земельных участках, принадлежащих Министерству внутренних дел. Конкретное место размещения на данный момент не определено. Сооружения будут использованы в качестве административных зданий для нужд служб и подразделений полиции».