Замом главы горздрава назначен врач из Красноярского края
Заместителем главы департамента здравоохранения Севастополя стал Юрий Дранишников — бывший заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Назаровской районной больницы Красноярского края.
Информация о назначении размещена на официальном сайте департамента.
Нынешний шеф Ю.Дранишникова — руководитель горздрава Севастополя Виталий Денисов — тоже выходец из Красноярского края и даже был недолго там министром здравоохранения.
Ю.Дранишников несколько лет работал в Министерстве здравоохранения края, в частных клиниках Красноярска. Он так прокомментировал сибирским СМИ свой отъезд из города Назарово: «Скажем так, мне предложили более выгодные условия на новом интересном месте».
Нынешний губернатор Севастополя Михаил Развожаев также имеет Красноярские корни.