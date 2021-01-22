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Замом главы горздрава назначен врач из Красноярского края

Хрулёва Инга

Заместителем главы департамента здравоохранения Севастополя стал Юрий Дранишников — бывший заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Назаровской районной больницы Красноярского края.

Информация о назначении размещена на официальном сайте департамента.

Нынешний шеф Ю.Дранишникова — руководитель горздрава Севастополя Виталий Денисов — тоже выходец из Красноярского края и даже был недолго там министром здравоохранения.

Ю.Дранишников несколько лет работал в Министерстве здравоохранения края, в частных клиниках Красноярска. Он так прокомментировал сибирским СМИ свой отъезд из города Назарово: «Скажем так, мне предложили более выгодные условия на новом интересном месте».

Нынешний губернатор Севастополя Михаил Развожаев также имеет Красноярские корни.