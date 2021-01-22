Водозабор на Бельбеке строится ударными темпами

Он отметил, что работы движутся ударными темпами. «На площадке почти 450 человек, 160 единиц техники, работаем в три смены. Мы оцениваем степень готовности почти 80%. Все идет по графику. Основные виды работ уже выполнены, завершаются работы в чаше бассейна, приступаем к откосам, подготавливается русло, на днях приходит затвор», — приводит слова Т.Иванова пресс-служба правительства Севастополя.

Строительство ковшового водозабора на реке Бельбек у села Верхнесадового военные строители ведут с октября.

Напомним, что 8 октября 2020 года на заседании Правительства РФ утвердили трехлетнюю комплексную программу по преодолению водного кризиса в Крыму. По поручению Президента РФ для Севастополя выделены 5 млрд рублей на строительство водозабора из реки Бельбек и инфраструктуры для переброски воды из Кадыковского карьера. Из карьера воду в Севстополь подают с 19 декабря. Ввод паводкового водозабора на Бельбеке намечен на март 2021 года.