В школах вводят новую должность

В России стартовал конкурс по отбору кандидатов в советники директоров школ по воспитанию. Севастополь в числе 10 российских регионов, где такие должности будут введены уже с марта.

Минпросвещения и Российское движение школьников запустили конкурс «Навигаторы детства», который направлен на отбор кандидатов на должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на пресс-конференции в ТАСС 22 января.

«Хочу объявить, что сегодня официально стартует конкурс по отбору советников, помощников директоров по организации работы со школьниками, это одна из составных важных частей нашей работы по воспитанию», — сказал С.Кравцов.

Конкурс призван сформировать для школы кадровый резерв педагогов системы воспитания. Он добавил, что принять участие в проекте может каждый, кто уже имеет педагогический опыт, ограничений по возрасту и стажу работы не будет.

Уже отобраны 10 регионов, которые примут лучших участников конкурса на работу в свои школы. Это Брянская, Вологодская, Калининградская, Нижегородская, Тюменская, Омская, Сахалинская, Челябинская области, город Севастополь и Ставропольский край.

«Получив нужные знания и практические методики, специалисты по воспитательной работе разработают программы воспитания и планы мероприятий для школы с учетом ее особенностей и интересов, самое главное, самих школьников. Это поможет сделать воспитательную работу наиболее эффективной», — добавил министр.

Новые должности будут официально введены в штатное расписание школ в 10 регионах России с 1 марта 2021 года.

Средняя ежемесячная доплата учителям школ, занимающим должность советника директора по воспитанию, составит 15 тысяч руб. Соответствующие средства заложены в бюджете на 2021 год.

«Достаточная такая доплата с учетом того, что у нас классные руководители ежемесячно получают также соответствующую доплату в соответствии с поручением президента (в пять тысяч рублей. – прим. ТАСС)», — сказал министр.