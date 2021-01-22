В Севастополе собираются возродить триатлон

Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу приехала в Севастополь чтобы ознакомиться с планируемыми к возведению и с уже действующими здесь спортивными объектами.

Она обсудила с губернатором города Михаилом Развожаевым дальнейшие шаги по возрождению региональной федерации триатлона. Об этом глава спортивной организации написала в своем инстаграме: «С губернатором Севастополя обсудили, в том числе, возрождение региональной федерации триатлона. Рада, что у города уже есть мысли по ее формированию! С удовольствием поддержим!»

К.Шойгу поблагодарила и представителей ЦСКА «за ознакомительную экскурсию и предложения по партнерству» и отметила, что крымский климат и ландшафт обеспечит все условия для возможности подготовки триатлетов.

Из фотографий, которые сопровождают пост видно, что экскурсию проводили в бассейне ЦСКА на Нахимова и на спортивном комплексе им.200-летия Севастополя.

В декабре К.Шойгу сообщала, что готовится концепция развития триатлона в России. В настоящее время в Крыму и Севастополе нет региональных федераций этого вида спорта.

Справка

Триатлон (троеборье) — мультиспортивная гонка, состоящая из непрерывного последовательного прохождения ее участниками трех этапов: плавания, велогонки и бега.