В интернете мошенники торгуют вакцинами от коронавируса

Портал «Роскачество» предупреждает о фейковых сайтах, на которых мошенники якобы продают вакцину от covid-19 и предлагают поддельные справки, об отсутствии заболевания.

Только за первые 12 дней 2021 года было зафиксировано более тысячи фейков и объявлений, связанных с коронавирусом (более сотни в день). Достаточно значительная их часть (более 500 объявлений в соцсетях и поисковых системах) посвящена продаже фейковых справок об отсутствии covid.

Беспокойство вызывает тот факт, что мошенники очень активно «продают» через интернет вакцины от коронавируса, в том числе эксплуатируют недоверие некоторых граждан к отечественному продукту, предлагая приобрести вакцины компаний Pfizer и Moderna.

Роскачество напоминает, что в Россию эти вакцины пока не поставляются, и любое предложение в интернете по продаже такой вакцины является фейком. Даже если пользователя не обманут, а он реально получит какую-то «вакцину», никто не может гарантировать, что это не будет бесполезное или даже вредное для здоровья вещество.

Чтобы не стать жертвой мошенников и в этом, и в остальных случаях, необходимо всегда соблюдать простые антифишинговые правила. Не поддавайтесь на провокации, не переходите по подозрительным ссылкам в письмах или смс-сообщениях. Всегда внимательно проверяйте адреса сайтов, на которых собираетесь ввести свои данные или тем более совершить оплату онлайн.