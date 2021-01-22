Трассе «Таврида» присвоили федеральный номер

Правительство включило дорогу от Керчи до Севастополя в перечень автомобильных дорог федерального значения.

Постановление об этом 21 января подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Согласно постановлению, трассе присвоят наименование А-291.

Дорога длиной более 250 км начинается у Крымского моста и соединяет крупнейшие города полуострова. Ее пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки. Согласно постановлению, трассе присвоят наименование А-291.

Включение в перечень позволит своевременно приводить магистраль в нормативное состояние: ремонтировать отдельные участки и обновлять дорожное покрытие. Такие мероприятия в свою очередь помогут сохранить высокую интенсивность движения и улучшить транспортную связанность полуострова.

Финансирование ремонтных работ на трассах, включенных в перечень, ведется из Федерального дорожного фонда, сообщила пресс-служба Правительства РФ.

Строительство дороги началось в 2017 году и было разбито на восемь участков. Седьмой и восьмой — севастопольские. Последний участок длинной в 15,7 км от Мекензиевых гор до развязки на Ялтинском кольце пока не построен.

Построили в 2020 году, но не ввели

О том, что строительство трассы «Таврида», проходящей через весь Крым, полностью завершено, однако ее не удается официально ввести в эксплуатацию из-за задержки в оформлении документов, сообщил 15 января заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров в Симферополе во время совещания по реализации федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.

«[В 2020 году] по Крыму порядка 69 объектов должно быть введено, введено 59. Но при этом надо сказать, что введены некоторые объекты раньше срока, а по некоторым — закончена стройка, но юридически не введены. Для понимания: трасса «Таврида» — закончено строительство, получено решение о соответствии, но объект юридически не введен по той простой причине, что не полностью оформлены земельные отношения», — сказал С.Назаров.

Он добавил, что схожая ситуация сложилась и по объектам в Севастополе.