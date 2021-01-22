Ремонт 6-й Бастионной не добавил улице доступности

Для начала напомним об участии журналистов «Севастопольской газеты» в рейде главы Ленинского муниципального образования Максима Мишина по контролю качества капремонта улицы 6-я Бастионная. Тогда, в ноябре 2020 года, ремонт уже близился к завершению, и радости жителей района не было предела — ну наконец-то они смогут ходить по нормальным тротуарам, пусть не гранитным, как на Большой Морской, и не из тротуарной плитки, как на ставшей уже легендарной улице Льва Толстого… Как говорится, чай, не баре, нам и асфальт сойдет. Строители даже сделали полагающиеся понижения и уложили тактильную плитку.

— Ну, все! Цивилизация дошла и до нас, — радовались активисты местного ТОС. Тогда они еще не знали, до какой степени изощрятся дорожные строители, чтобы превратить улицу для этих самых маломобильных групп населения в полосу препятствий, включающую в том числе водные преграды.

А так и вышло. И если сами инвалиды, столкнувшиеся с этим фактом, только тихо ругаются и громко вздыхают, то пользователи соцсетей, не стесняясь, выкладывают соответствующие фото на всеобщее обозрение.

Как вам идея установить опору освещения посреди полосы уложенной тактильной плитки? А неровности проезжей части, куда должен шагнуть этот слабовидящий пешеход, угодив в образовавшуюся на примыкании проезжей части и тротуара лужу? Но даже это еще не все. Перейдя через дорогу и снова нащупав тактильную плитку, незрячий едва ли предположит грозящую ему опасность в виде еще двух скрещенных у самого края тротуара бетонных опор...

«Сперва самих «строителей» с замотанными портянкой глазами запустить по этому светлому и гуманному пути, для безопасности надеть на них стальные каски, а потом предложить такую же прогулку заказчикам и подписантам работ, билеты для зрителей продавать по умеренным ценам. Детей до 16 лет не допускать», — прокомментировал в соцсети результаты такого ремонта журналист Владимир Илларионов.

Еще об одной «черной дыре» улицы 6-я Бастионная хочется напомнить руководителям района: провал на проезжей части образовался в результате проведенного тепловиками ремонта. Асфальт там глубоко проседает уже не первый год.

Третье проклятое место в этом районе — это переход у рынка «Чайка». Там когда-то сделали повышение дороги, чтобы автомобилисты тормозили, пропуская пешеходов. Но на съезде с перехода уже зияет провал.