Приглашают познакомиться с чернилами, пером и бумагой

В Центральной городской библиотеке им.Толстого 23 января пройдет акция «Теплые слова из Севастополя», посвященная Дню ручного письма.

В мультимедийном зале Информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал» проведут лекцию и мастер-класс по письму чернилами и перьевой ручкой.

Акция позволит познакомиться с базовыми принципами классической каллиграфии. Участники попытаются освоить приемы письма ширококонечным пером. Результатом работы станет оригинальная каллиграфическая открытка.

В библиотеке работает книжная выставка эпистолярного стиля «Я к Вам пишу…»

Для участия необходима предварительная запись по тел. +7(978) 067-06-11. Начало в 12.00 субботы, 23 января.

Организаторы акции ГБУК Севастополя «Региональная информационно-библиотечная система» при поддержке Главного управления культуры Севастополя и ФГУП «Почта Крыма».