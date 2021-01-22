Помидоры дорожают, зато огурцы дешевеют

В первую неделю после новогодних каникул в Севастополе изменились цены на отдельные виды продовольственных товаров.

По данным еженедельного мониторинга Крымстата, в Севастополе снизились цены на огурцы свежие (на 6%), картофель (на 4%), яблоки (на 1,5%), а также незначительно на творог жирный (на 0,7%) и молоко пастеризованное 2,5-3,2% жирности (на 0,03%).

Одновременно рост цен был отмечен на лук репчатый (на 1,3%), морковь (на 1%), молоко стерилизованное 2,5-3,2% жирности (0,6%), капусту белокочанную (0,3%), курятину (0,25%) и свежие помидоры (0,14%).