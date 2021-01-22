Оформление электронного полиса ОСАГО упростили

Такое решение позволит включить оформление договора автострахования в перечень услуг, предоставляемых маркетплейсами. При этом стоимость полиса ОСАГО будет аналогична той, по которой полис можно приобрести на сайтах страховых компаний.

На сегодняшний день в реестре Центробанка зарегистрировано три оператора финансовых платформ («ВТБ Регистратор», Московская биржа и специализированный депозитарий «Инфинитум»). Планируется, что созданные ими маркетплейсы сконцентрируют предложения от различных участников рынка. Это даст пользователям возможность выбора между конкурирующими финансовыми продуктами, выходящими за пределы замкнутой экосистемы той или иной организации.