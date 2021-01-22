Из-за холодов побиты рекорды потребления электроэнергии

В энергосистеме Республики Крым и Севастополя 20 января зафиксирован новый исторический максимум потребления электрической мощности. В объединенной энергосистеме Юга России таким рекордным стал день 21 января.

По оперативным данным Черноморского регионального диспетчерского управления (Черноморское РДУ), в 10.00 20 января в Крымской энергосистеме установлен новый рекорд потребления электрической мощности в зимний период. В часы утреннего максимума нагрузка потребления электрической мощности в Крыму и Севастополе достигла 1569 МВт. Это на 78 МВт выше отметки предыдущего исторического максимума потребления, который был зафиксирован 10 января 1991 года в 19.00. Очевидно, что потом энергосистема Крыма не являлась частью российской энергосистемы.

На рост потребления электрической мощности повлияла морозная погода. Температура наружного воздуха 20 января опустилась до отметки минус 5,8°С. Это на 6,1 градуса ниже температурной нормы для этого периода.

С 18 по 20 января ежедневно фиксировалось превышение предыдущего исторического максимума нагрузок. В указанный период Крымская энергосистема функционировала стабильно.

Мощность, вырабатываемая собственными генерирующими источниками Крымского полуострова, на час максимума составила 1077 МВт, а переток мощности из Кубанской энергосистемы по энергомосту — 492 МВт.

На следующий день был установлен новый рекорд потребления электрической мощности в Объединенной энергосистеме юга России. По данным ОДУ Юга, 21 января 2021 года в часы утреннего максимума потребления уровень потребления электрической мощности достигал 16568 МВт, что на 333 МВт превышает исторический максимум 1 февраля 2017 года.

Среднесуточная температура по ОЭС Юга в день максимума опустилась до отметки минус 9,6°С, что на 6,8 градуса ниже температурной нормы для этого периода.

Справка

Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Юга управляет режимами 13 энергосистем ОЭС Юга, расположенных на территории 15 субъектов РФ: республик Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Крым, Северная Осетия-Алания, Чеченской республики; Краснодарского и Ставропольского краев; Астраханской, Ростовской и Волгоградской областей, а также Севастополя.