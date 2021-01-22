Электрички в Симферополь и Евпаторию до мая будут ходить по новому расписанию

С 26 января по 30 апреля на на перегоне Чистенькая – Почтовая будут вести ремонт путей, поэтому изменится график движения пригородных поездов, сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.

Одни электрички просто отменят, другие будут отправляться и приходить в пункт назначения совсем в другое время.

Подробное расписание пригородных поездов Севастополь – Евпатория и Севастополь – Симферополь нужно уточнить на сайте Южной пригородной пассажирской компании.