Архитектурно-художественный совет стал дистанционным

Департамент архитектуры и градостроительства Севастополя 20 января 2021 года внес изменения в собственный приказ 2018 года об архитектурно-художественном совете.

Теперь совет можно проводить и в дистанционном режиме. Ранее предусмотрены были только очные и выездные заседания.

«В случае проведения дистанционных заседаний материалы направляются членам совета на адреса электронной почты», — сказано в документе.

Приказ подписан и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Ириной Марочкиной.