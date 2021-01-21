Зимний отдых плохо закончился

Следственным комитетом Российской Федерации проанализированы случаи травмирования и гибели людей при самостоятельной организации активного зимнего отдыха. Речь идет о катании на тюбингах и «ватрушках».

Как показывает практика, без должной осмотрительности развлечения могут закончиться серьезными травмами, в том числе смертельными. Только за неполный январь текущего года отмечено порядка 19 случаев подобных происшествий, по фактам которых следователями СК России в разных регионах страны организовывались доследственные проверки и возбуждались уголовные дела.

В Новосибирской области расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности малолетнему ребенку. 1 января, находясь на спуске горнолыжной трассы, 22-летняя женщина отпустила из рук ледянку, на которой находилась девочка, в результате чего последняя столкнулась с металлической опорой канатной дороги при катании. От полученных травм ребенок скончался. При этом следователи установили, что база, на которую самовольно прошли люди, не работала в связи с погодными условиями, и имелись соответствующие запрещающие знаки.

В Татарстане устанавливаются обстоятельства травмирования 7-летней девочки при катании на трассе горнолыжного комплекса 1 января. Девочка вместе с матерью во время спуска с горы на тюбинге перевернулись, ребенок получил закрытый перелом бедра. Кроме того, следователи этого же региона расследуют уголовное дело о гибели 3 января 3-летней девочки, которая 31 декабря попала в больницу после удара о дерево при спуске на тюбинге со склона горы в лесу.

В северо-западном округе города Москвы 15 января при катании на тюбинге с горки ребенок ударился головой, потерял сознание и от полученной травмы скончался. Место не было оборудовано для катания.

В Ярославской области 4 января 4-летний мальчик получил травмы головы и был доставлен в реанимацию после очередного спуска на тюбинге, столкнувшись с другими отдыхающими. Аналогичное уголовное дело расследуется в Чите, где 1 января на спортивном комплексе «Гора Светлая» женщина в нарушение запретов каталась на «ватрушке» на горнолыжной трассе. Вылетев за пределы трассы, она получила смертельную травму, ударившись о стоящий трактор.

В Саранске Республики Мордовия 2 января при спуске на «ватрушке» с необорудованной горки 35-летняя женщина получила травмы, в результате которых скончалась в больнице. В Туле мужчина скончался от травм, полученных 3 января в результате удара о дерево при катании на тюбинге в необорудованном месте. В Кемеровской области в период с 5 по 7 января произошли три таких случая, и пострадали четверо детей, которые получили серьезные травмы. В каждом случае катание на «плюшках» происходило на необорудованных склонах. Все эти случаи исследуют следователи регионального СК России.

В Амурской области следователи проверяют обстоятельства травмирования ребенка при катании 10 января на тюбинге, буксируемом автомобилем. Тюбинг был прикреплен к автомобилю, когда другая машина при движении бортом сбила «ватрушку».

Случаи травмирования при спуске со склонов, в том числе не предназначенных для катания, отмечались в Ленинградской, Амурской, Тамбовской и Челябинской областях, а также в Республике Карелия.

В Кабардино-Балкарской Республике 16 января на склоне горы Чегет спасателями было обнаружено тело жителя Московской области 1970 года рождения. По предварительным данным, мужчина катался вне обозначенных трасс и погиб, спровоцировав сход лавины.

Анализ практики организации такого отдыха, который проводился в рамках расследования уголовных дел, говорит о том, что часто люди не могут объективно оценивать уровень безопасности в том или ином месте для развлечения.

Площадки для катания на тюбинге («ватрушках» или ледянках) только на первый взгляд выглядят безобидно. Укатанная поверхность горок, а также многочисленные препятствия вокруг могут причинить серьезный вред не только взрослым, которые безответственно подходят к такому досугу, но и детям.