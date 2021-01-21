Водопроводная вода соответствует нормам

Распространяемая в соцсетях информация о ненадлежащем качестве воды в системе водопровода Севастополя не соответствует действительности.

В соцсетях и почтовых рассылках на прошлой неделе появилась информация о неблагополучной экологической ситуации в городе. Речь в сообщениях шла об опасности, которую якобы представляет водопроводная вода. Авторы пересылаемых сообщений указывали, что получили такие данные от знакомых или родственников, работающих в МЧС.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю сообщила, что распространяемая в соцсетях и мессенджерах информация о ненадлежащем качестве воды не соответствует действительности. ГУПС «Водоканал» регулярно проводит контроль качества питьевой воды и источников питьевой воды. Все показатели соответствуют нормам.

В пресс-службе водоканала опубликовали информацию о соответствии показателей водопроводной воды санитарным нормам, но без конкретных цифр.

Специалисты Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю ответили по телефону, что постоянно мониторят ситуацию с водой: «Показатели далеки до идеальных, но в пределах нормы».