В инфекционной больнице задержали хулигана

Как сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю, нетрезвый мужчина в ночное время проник на территорию городской инфекционной больницы и спровоцировал конфликт с дежурным охранником и угрожал ему предметом, похожим на нож.

Возле инфекционной больницы круглосуточно дежурит экипаж патруля вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии контролируют, чтобы на территории медучреждения не находились посторонние, а также готовы оказать помощь врачам в случае конфликтной ситуации. К ним за помощью и обратился охранник больницы. Увидев правоохранителей, злоумышленник предпринял попытку скрыться, но был задержан.

Сотрудники вневедомственной охраны установили его личность. Злоумышленником оказался местный житель 1965 года рождения.

Задержанного передали сотрудникам полиции, по данному факту проводится проверка.