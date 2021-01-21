Цена на 95-й бензин осталась без изменений

По данным Крымстата, в Севастополе во второй половине января по сравнению с первой декадой месяца средние цены на дизельное топливо и автомобильный бензин выросли, кроме бензина марки АИ-95.

По состоянию на 18 января наблюдалось повышение цен на дизельное топливо на 0,7%. Цена литра дизтоплива составила 49,25 руб.

На бензин автомобильный марки АИ-92 цены выросли на 0,8% — 45,90 руб./л. На марку бензина АИ-98 — на 0,6% — 56,78 рублей. Стоимость литра бензина АИ-95 и АИ-95-премиум остались без изменений — 50,73 руб.