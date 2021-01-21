Средняя зарплата — 33,5 тысячи рублей

Больше всего в Севастополе зарабатывают специалисты в области финансов и страхования, меньше всего — работники гостиниц и предприятий общественного питания.

По информации Крымстата, среднемесячная заработная плата в ноябре 2020 года составила 33,5 тысячи рублей. По сравнению с тем же периодом 2019 года размер заработной платы снизился на 0,5%.

На предприятиях промышленности города средняя зарплата в ноябре 2020 года составила 38 тысяч рублей, что на 3,4% ниже, чем в ноябре прошлого года.

В строительстве — 32 тысячи. Данный показатель снизился на 29%.

В отрасли госуправления, обеспечения военной безопасности, социального обеспечения среднемесячная начисленная заработная плата составила порядка 41 тысячи рублей. По сравнению с ноябрем прошлого года она выросла на 18%.

В сельском и лесном хозяйстве зарплаты по отношению к ноябрю прошлого года выросли на 18,5%. Работники этих отраслей в среднем получают по 44 тысячи рублей в месяц.

В сфере образования уровень средней заработной платы составил 37 тысяч рублей и этот показатель вырос на 13%. В медицине зарплата 37 тысяч рублей — рост в среднем на 7%.

Высокий уровень заработной платы по отношению к среднему уровню зарплат в целом по городу у финансовых и страховых предприятий (выше на 60%); у энергетиков (выше на 40%); работников сельского и лесного хозяйства, в рыболовстве и рыбоводстве (на 30%). Деятельность в области информации и связи оплачивается выше среднего по городу на 24%, в госуправлении — на 22%.

Низкий уровень зарплат зафиксирован в гостиничном хозяйстве и на предприятиях общественного питания (ниже на 50%); торговли; авторемонте (на 40%); в агентствах недвижимости (на 32%); в административной деятельности и оказании услуг (на 30%); на транспортных предприятиях (на 21%).