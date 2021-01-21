Проблемы электроснабжения садоводческих товариществ Фиолента упираются в отсутствие документов

Наступившая зима стала причиной увеличения потребления электроэнергии в дачных и садоводческих товариществах, расположенных на Фиоленте. Это приводит к неоднократным отключениям электроэнергии. Проблемный вопрос был рассмотрен 18 января на аппаратном совещании в правительстве Севастополя. В итоге было решено оперативно выработать вариант по взаимодействию с энергетиками, а далее разбираться, как поменять подход в электроснабжении Фиолента в целом.

В чем основная причина сложившейся ситуации, рассказал «Севастопольской газете» директор горхоза Евгений Горлов.

— На сегодняшний момент главная проблема садоводческих товариществ — в отсутствии оформленных документов, — считает Е.Горлов. По его мнению, во многом виноваты председатели СНТ, которым члены садоводческих товариществ доверили право управлять общим имуществом. Это касается, в частности, переоформления нормативных документов и перерегистрации в поле российского законодательства.

— Во-вторых, должны быть определены границы в соответствии с существующим регламентом. На сегодня ресурсоснабжающая организация даже не может принять от них заявки, — сообщил Е.Горлов.

По его информации, сейчас эта работа взята под контроль, председателям объясняют, что необходимо сделать.

— Работаем индивидуально с каждым садоводческим товариществом. Вчера рассматривали вопрос по Юхариной балке. Следующим этапом опубликуем графики, когда будут решать вопросы по другим товариществам, — пояснил чиновник.

Он также заверил, что, несмотря на повышение температуры воздуха, проблему будут стараться решить, поскольку она с каждым годом становится все насыщенней.

— Сегодня мы говорим о том, что садоводческие товарищества подтверждают, что у них сто участков, которые заселены, а мощность там 50 киловатт. На простой вопрос председателю, почему не увеличивали мощность, он отвечает, что у них не соответствуют документы. Сегодня мы должны получить соответствующую документальную базу. Поэтому приходится работать в ручном режиме, — подытожил Е.Горлов.