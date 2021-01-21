Полицейский переоформил квартиру на себя по поддельным документам

Как сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю, в отношении старшего участкового уполномоченного отдела полиции №3 «Массандровский» УМВД России по городу Ялте возбуждено уголовное дело. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, повлекшем лишение права ветерана Великой Отечественной войны на собственную квартиру.

Следствием установлено, что в начале 2020 года участковый познакомился с 89-летней местной жительницей, ветераном Великой Отечественной войны. Полицейский навещал одинокую женщину под видом оказания помощи, имея постоянный доступ к жилью и ее документам. Используя эти обстоятельства, мужчина вместе с иными заинтересованными лицами организовал преступную схему по переоформлению квартиры ветерана. С мая по июнь 2020 года он предоставил в ялтинское подразделение Госкомрегистра заведомо фиктивный договор пожизненного содержания пожилой женщины, а также иные документы для регистрации перехода права на недвижимое имущество. На основании поддельных документов квартира по ул.Карла Маркса перешла во владение участкового. В результате мошеннических действий ветерану причинен ущерб на сумму не менее 7 миллионов рублей.

Преступная схема была выявлена оперативными сотрудниками службы собственной безопасности МВД России по Республики Крым и УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Подозреваемый задержан. Проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление лиц, задействованных в преступной схеме, и обстоятельств совершенного преступления. Жизни и здоровью пожилой женщины ничего не угрожает. В рамках следствия будут приняты все необходимые меры для восстановления ее жилищных прав.

Следственный комитет ищет и других возможных жертв участкового. Жителей Ялты просят оказать содействие в предоставлении информации. Конфиденциальность гарантируется: телефон дежурной службы +7 (978) 909-11-11, телефон доверия (3652) 50-07-51, телефон следственного отдела по г.Ялте +7 (978) 936-85-79.