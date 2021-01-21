В 2021 году капитально отремонтируют еще 18 общественных пространств, сообщил 21 января директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов. По его словам, пять из этих пространств в очередной раз выбраны самими горожанами и будут обновлены в соответствии с нацпроектом «Комфортная городская среда».

— Теперь выбранные объекты будут предложены к проектированию. После того, как проектировщики представят свои предложения, мы проведем общественные обсуждения, соберем замечания, которые учтем, взяв во внимание предыдущие ошибки, — сообщил Е.Горлов.

В числе объектов, планируемых к реконструкции, он назвал сквер имени Софьи Перовской, в отношении которого год назад разгорелись настоящие баталии в части целевой эксплуатации этой территории, а также площадь имени 50-летия СССР.

— На площади обновили кинотеатр, теперь надо развивать инфраструктуру дальше. Это траспортная развязка, с большой жилой застройкой. Надо принимать решение по ее эксплуатации не как автостоянки, а реализовывать ее функции для нужд населения, — сообщил Е.Горлов.

В числе других объектов благоустройства он заявил о перспективах развития пляжных территорий и транзитных зон. Среди иных проектов — благоустройство территории на пр.Героев Сталинграда, где раньше был рынок.