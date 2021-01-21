Обновленный сквер приспособят для маломобильных граждан

Введенный в эксплуатацию перед Новым годом сквер на улице Ивана Голубца, доступен для маломобильных групп населения только с центрального входа, с улицы Кожанова для мам с колясками он пока остается малодоступным.

Об этом 21 января сообщил директор горхоза Евгений Горлов. По его словам, теперь необходимо разработать логистику для маломобильных групп и заказать проект. И это еще не все.

— Хотим немного модернизировать сквер в части эксплуатации — лавочки переставим для удобства жителей... — рассказал директор горхоза.

Он также сообщил, что сквер был реконструирован в рамках национальной программы «Комфортная городская среда», а общая стоимость проведенной реконструкции составила 41 млн рублей.

— Полностью поменяли твердое покрытие, установили новое оборудование, благоустроили, озеленили. Мы также синхронизировали существующие тротуары, сделали примыкания к зоне сквера. Сегодня сквер передан на обслуживание ГБУ «Парки и скверы». — сообщил Е. Горлов.

Правда, пожелания жителей насчет устройства в сквере площадки для выгула собак, реализованы не были. Как пояснил Е.Горлов, из-за недостаточности территории и близости многоквартирного дома со своей придомовой территорией.

Жителям проведенная реконструкция в целом понравилась. Правда, некоторые вопросы все-таки остались. Например, Евгения Кузнецова переживает, будет ли работать система автополива летом. По ее опыту, после проведенного ремонта в других общественных пространства приходится летом звонить и просить, чтобы кусты и траву время от времени поливали.

— Надеюсь, что здесь будет иначе. А так, нам нравится новое покрытие, фонари, которые в темное время суток горят мягким теплым светом. Как мама, я довольна, что оборудование детской и спортивной площадок выполнены из металла и пластика — значит, ржаветь и раскисать не будет. Разве что песочницы не хватает на детской площадке, хорошо бы, чтобы и о ней подумали, — высказала пожелание Е.Кузнецова.