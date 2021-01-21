Любительница элитного виски опять украла бутылку в магазине

Сотрудники полиции задержали жительницу Севастополя, подозреваемую в краже из магазина. По версии полиции, женщина под видом покупателя зашла в магазин, незаметно похитила с прилавка бутылку виски и скрылась. Украденное спиртное злоумышленница сразу же употребила.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Ленинскому району по ориентировке задержали подозреваемую в краже. 33-летняя местная жительница уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, за кражу ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.