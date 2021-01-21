Любительница элитного виски опять украла бутылку в магазине
Объектом посягательства посетительницы виномаркета стал элитный алкоголь стоимостью 2,5 тысяч рублей.
Сотрудники полиции задержали жительницу Севастополя, подозреваемую в краже из магазина. По версии полиции, женщина под видом покупателя зашла в магазин, незаметно похитила с прилавка бутылку виски и скрылась. Украденное спиртное злоумышленница сразу же употребила.
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Ленинскому району по ориентировке задержали подозреваемую в краже. 33-летняя местная жительница уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, за кражу ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.