Клиентка сауны осталась без сережек и кольца

Администратор заведения в который раз не удержалась от соблазна и похитила оставленные без присмотра золотые украшения.

Пока 38-летняя клиентка принимала водные процедуры, в комнату отдыха заглянула администратор. Женщина заметила среди вещей украшения и похитила их.

Потерпевшая обнаружила пропажу драгоценностей стоимостью 40 тысяч рублей и обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемую. Она призналась, что похитила золотые изделия, но испугалась ответственности и выбросила украденное.

Как оказалось, женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.