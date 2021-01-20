Зима заглянула ненадолго

Холод и снег, радовавшие и пугавшие жителей города в течение нескольких дней, в ближайшее время сменятся теплой погодой, сообщили в Севастопольском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ближайшие сутки ожидается облачная погода, с прояснениями. Ночью и утром дождь, местами — мокрый снег. Ветер восточный, слабый, днем — южный. Температура ночью до 2 градусов мороза, днем +7...+9 градусов тепла.

22 января в Севастополе — переменная облачность, без осадков. Ветер южный, порывистый. Ночная температура составит +3...+5, днем — +9...+11 градусов тепла.

На вопрос о предполагаемом ледяном дожде, о котором 20 января предупредил автомобилистов ГБУ «Севавтодор», в Севастопольском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ответили, что они такого прогноза не давали.

По данным синоптиков, за сутки 19 января в Севастополе выпало 0,9 мм осадков.