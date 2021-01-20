Вопросы энергоснабжения Фиолента будут решать в штабе

Для решения вопросов электроснабжения садоводческих товариществ на мысе Фиолент департамент городского хозяйства (ДГХ) 20 января на базе Гагаринской администрации собирают штаб с участием представителей ДИЗО, департамента городского хозяйства, руководства района и сетевых компаний.

По сообщению директора горхоза Евгения Горлова, на заседание штаба приглашены председатели СНТ, а также активисты садоводческих товариществ.

Заседание штаба состоится на 3-м этаже здания Гагаринской администрации по адресу проспект Октябрьской Революции, 8, в 14.00.

Из-за недостатка мощности на Фиоленте в зимний период происходят аварийные отключения электроснабжения. Тысячи людей остаются без света и отопления.

По данным горхоза только за 19 января произошло несколько аварийных отключений на высоковольтных линиях 6 кВ. В 15.54 — потребители на Фиоленте (ул.Монастырское шоссе, ул.Фиолентовское шоссе, ул.Крепостное шоссе) остались без света. В 17.50 — отключены Юхарина балка и ул.Фиолентовское шоссе. В 18.00 — аварийное отключение на ул.Колобова, ул.Кесаева, пр.Октябрьской Революции. Было отключение ПС 9 (Кача) и ПС 15 (район ул.Шабалина).

К 19.37 все потребители были запитаны. Причина отключений — перегрузка.