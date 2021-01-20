Воду в Чернореченском водохранилище освятили

Чин Великого освящения воды провел на Крещение Благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта. Этот обряд проводится 19 января уже 16-й год подряд.

В настоящее время в водохранилище около 10 миллионов кубометров воды. Критический уровень не достигнут, вода начала прибывать.

«Начался приход, и каждый день поступает чуть больше воды, чем мы расходуем», — сказал присутствовавший на молебне в Байдарской долине губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Паводковый сезон должен дать в Чернореченское водохранилище порядка 20 миллионов кубометров воды. Новый водозабор на реке Бельбек, который военные строители обещают сдать к марту, позволит добавить на водообеспечение города еще порядка 10 миллионов куб.м.

«Таким образом Севастополь в этом году должен пройти этот сложнейший период дефицита воды, связанный с погодными условиями прошлого года», — высказал надежду губернатор.